Прем'єр-міністр Люксембургу зробив жорстку заяву на адресу Орбана

Угорщина не може тримати Європейський Союз у заручниках у питаннях, які стосуються допомоги Україні.

Про це заявив прем'єр-міністр Люксембургу Ксав'є Беттель перед засіданням лідерів ЄС у Брюсселі, повідомляє Reuters.

"Не можна казати: якщо ви хочете грошей для України, то ми хочемо грошей для себе. Ми не маємо бути заручниками пана Орбана, і я переконаний, що ми знайдемо позитивне рішення", – сказав Беттель.

Варто зауважити, що угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан пообіцяв блокувати будь-яке виділення коштів Україні з боку Євросоюзу. Ба більше – він вимагав виразних пояснень необхідності виділення додаткових траншів Києву, а не простих пропозицій "дати більше грошей".

Нагадаємо, видання Politico з посиланням на знайомого з перебігом обговорень дипломата повідомило, що Угорщина та Словаччина заблокували виділення допомоги Україні від Євросоюзу. Йдеться про 50 мільярдів євро допомоги.

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