Прем’єр-міністр Моді може допомогти завершити війну в Україні – Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив на потенційній ролі прем’єр-міністра Індії Наренди Моді в посередництві мирних переговорів щодо припинення війни, розв’язаної Росією.

Про це президент Зеленський заявив в інтерв'ю газеті Times of India.

"Моді є прем’єр-міністром справді величезної країни з точки зору населення, економіки, впливу. Така країна не може просто сказати, що ми зацікавлені в закінченні війни – ми всі в цьому зацікавлені. Прем’єр-міністр Моді може впливати на завершення війни з Україною. Це його величезна цінність у будь-якому конфлікті. Це величезна цінність Індії", — сказав Зеленський.

З його слів, блокування російської економіки, блокування дешевих енергоресурсів, блокування оборонно-промислового комплексу Росії "призведе до зниження спроможності Москви вести проти нас війни".

Президент також допустив можливість проведення переговорів між Україною та Росією в Індії.

"Безсумнівно, це може бути в Індії, і прем'єр-міністр Моді дійсно може це зробити. Але я думаю, що нам потрібно підготуватися і тільки відповідно до нашого формату, оскільки війна триває на нашій землі. У нас є платформа — Саміт миру", — сказав він.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним заявив про готовність своєї країни сприяти мирному врегулюванню російсько-української війни.

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