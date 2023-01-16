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Прем’єр-міністр Нідерландів перед візитом до США обговорив із Зеленським потребу посилення української ППО

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Прем’єр-міністр Нідерландів перед візитом до США обговорив із Зеленським потребу посилення української ППО

Український президент наголосив на необхідності посилити захистУкраїни від атак російських ракет та іранських дронів.

У понеділок, 16 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори із 
прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Це вже була третя розмова лідерів двох країн за останні чотири тижні.

У традиційному вечірньому зверненні український президент повідомив подробиці переговорів. 

Зеленський наголосив, що нідерландський прем’єр "один із тих, хто допомагає Україні найбільше, зокрема в питанні про справедливість", очевидно, маючи на увазі позицію Марка Рютте щодо покарання російських воєнних злочинців.

"Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів – робимо все, щоб максимально посилити нашу ППО. І дуже важливо, що ця наша розмова відбулася саме напередодні візиту пана прем’єр-міністра Нідерландів до Сполучених Штатів", - підкреслив український президент, натякаючи, що наслідком цього візиту може стати посилення української протиповітряної оборони завдяки співпраці західних партнерів. 

Зеленський висловив вдячність Марку Рютте та всім нідерландцям "за незмінну підтримку й чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію".

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.

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Дата публікації
Перегляди
43
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