Прем’єр-міністр Нідерландів перед візитом до США обговорив із Зеленським потребу посилення української ППО

Український президент наголосив на необхідності посилити захистУкраїни від атак російських ракет та іранських дронів.
У понеділок, 16 січня президент України Володимир Зеленський провів переговори із
прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Це вже була третя розмова лідерів двох країн за останні чотири тижні.
У традиційному вечірньому зверненні український президент повідомив подробиці переговорів.
Зеленський наголосив, що нідерландський прем’єр "один із тих, хто допомагає Україні найбільше, зокрема в питанні про справедливість", очевидно, маючи на увазі позицію Марка Рютте щодо покарання російських воєнних злочинців.
"Сьогодні ми обговорили захист від російських ракет та іранських дронів – робимо все, щоб максимально посилити нашу ППО. І дуже важливо, що ця наша розмова відбулася саме напередодні візиту пана прем’єр-міністра Нідерландів до Сполучених Штатів", - підкреслив український президент, натякаючи, що наслідком цього візиту може стати посилення української протиповітряної оборони завдяки співпраці західних партнерів.
Зеленський висловив вдячність Марку Рютте та всім нідерландцям "за незмінну підтримку й чітке розуміння, що українці мають перемогти російську агресію".
Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Україну необхідно забезпечити зброєю, яка їй потрібна для перемоги, а ризик застосування Росією ядерної зброї є невисоким.
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