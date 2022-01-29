Прем'єр-міністр Польщі приїде з офіційним візитом до України: деталі

Прем'єр-міністр Польщі приїде з офіційним візитом до України: деталі

Візит очільника уряду Польщі запланований на 1 лютого.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наступного тижня прилетить з офіційним візитом до України. Польський урядовець планує зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським та зі своїм українським колегою Денисом Шмигалем.

Про це повідомив спікер польського очільника уряду Пьотр Мюллер на офіційній сторінці у Telegram.

"Польща підтримує Україну в запобіганні агресії Росії. Прем'єр-міністр Моравецький зустрінеться у вівторок у Києві з президентом і прем'єр-міністром України. Ми зробимо все можливе, щоб зберегти мир в Європі", - зазначив він.

Polska wspiera Ukrainę w działaniach, które mają zapobiec agresji Rosji. Premier @MorawieckiM spotka się we wtorek w Kijowie z prezydentem i premierem Ukrainy. Zrobimy wszystko, co możliwe, żeby utrzymać pokój w Europie. — Piotr Müller (@PiotrMuller) January 29, 2022

Нагадаємо, наступного тижня, за інформацією іноземних ЗМІ, Україну має відвідати прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на тлі військової напруженості РФ біля наших кордонів. Дата та формат візиту поки невідомий.

Перед тим британські ЗМІ із посиланням на представника Даунінг-стріт писали, що Борис Джонсон планує протягом найближчих днів провести розмову із президентом РФ Володимиром Путіним.

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