Прем’єр Молдови переконаний, що Росія не здатна вторгнутися до його країни

Прем’єр Молдови Дорін Речан вважає, що агресорка Росія не вторгнеться до його країни. Він переконаний, що РФ не спроможна вести бої на двох фронтах.

Про це повідомляє NewsMaker.

Речана наголошує: справа не лише в тому, що Росії не вистачить ресурсів для ескалації. Молдова занадто далеко, а крім того, країни розділяє Україна.

"Зрозуміло також, що РФ не може вдертися до Молдови військовим шляхом. З іншого боку, Молдова має достатньо потенціалу, щоб впоратися з можливою ескалацією в Придністров'ї. А придністровський регіон, як і ми, прагне миру та стабільності", - заявив голова уряду.

Речан також зауважує, що Москва веде гібридну та інформаційну війну, проводячи пропаганду, дезінформацію та просуваючи певні провоєнних наративи.

Нагадаємо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоана вважає, що війська Російської Федерації не атакуватимуть Молдову військовим шляхом, а спробують паралізувати її гібридною війною. Наразі немає безпосередньої загрози для Молдови, бо Москва не змогла захопити Одесу і прийти до Придністров'я.

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