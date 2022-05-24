Прем’єр Нідерландів заявив, що Україна навряд чи невдовзі стане кандидатом на вступ до ЄС

Прем’єр Нідерландів заявив, що Україна навряд чи невдовзі стане кандидатом на вступ до ЄС

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив 23 травня – ймовірність того, що Україна невдовзі стане кандидатом у члени Євросоюзу, невелика. Зауважимо, що саме очолювана Рютте партія VVD досі не хоче надавати Україні цей статус.

Нідерландський прем’єр заявив, що надто багатьом країнам ЄС ця ідея не подобається.

Про це Рютте сказав у парламенті, повідомляє NL News.

Рютте також сказав, що швидке отримання Україною статусу кандидата до ЄС також було б несправедливе щодо країн Західних Балкан, які набагато довше чекали на цейс статус.

Також читайте Естонія просить всі країни ЄС надати Україні статус кандидата на вступ до союзу

За словами голови нідерландського уряду, в такому разі один із варіантів полягає в тому, що Україна стає потенційним кандидатом на вступ до ЄС і їй повідомляють, скільки кроків ще потрібно зробити, щоб набути повноцінного статусу.

"Так уже було з Боснією. Це також допоможе гарантувати, що український уряд не буде демотивований", – сказав Рютте.

Зауважимо, що декілька партій у нижній палаті парламенту Нідерландів закликали якнайшвидше зробити Україну кандидатом на вступ ДО ЄС. Це – D66, PvdA та GroenLinks, тобто коаліційна партія та дві опозиційні, з якими уряд часто намагається співпрацювати при голосуваннях. Партія VVD, яку очолює Рютте, досі не хоче надавати Україні статус кандидата в ЄС.

Нагадаємо, 9 травня президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити новий політичний союз, до якого можна буде приймати країни, що не входять до ЄС, наприклад, Україну. Президент Франції запропонував "створити те, що назвав би європейською політичною спільнотою".

Президент України Володимир Зеленський пояснив, що держава не погодиться на жодні альтернативи вступу до ЄС і державі не потрібний такий "компроміс Європи з РФ".

Українці хочуть до ЄС: чи готові європейці прийняти українців

Читайте також: