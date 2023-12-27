Прем’єр німецької Саксонії зробив скандальну заяву про війну в Україні – у МЗС відреагували

Прем'єр-міністр землі Саксонія в східній частині Німеччини Міхаель Кречмер закликав Україну "змиритися з тимчасовими поступками територіями".

Про це пише видання Welt.

Кречмер запропонував українському уряду тимчасово відмовитися від своїх територій, щоб припинити вогонь.

"Можливо, що для перемир’я Україні спершу потрібно буде прийняти тимчасову втрату контролю над деякими територіями…Жоден квадратний метр української території не став російським… Але, як і в інших великих війнах, настав час для фінального рішення", – сказав політик від консервативної партії ХДС (Християнсько-демократичний союз).

Міхаель Кречмер висловив думку, що уряд Німеччини має "не лише постачати Україні зброю, але й вдаватися до дипломатичних ініціатив" і що союзники мають спробувати "вплинути на Путіна й уможливити припинення вогню".

Кречмер також висловився за "розворот" у політиці Німеччини щодо Росії.

"Росія – це наш сусід, небезпечний і непередбачуваний. Ідея про те, щоб послабити Росію у військовому, політичному й економічному вимірі, щоби вона більше не була загрозою для нас – це бачення з ХІХ століття, і це закладає основу для нових конфліктів", – заявив прем’єр Саксонії.

Реакція МЗС України

Речник МЗС Олег Ніколенко відреагував на слова прем’єра Саксонії Міхаеля Кречмера і зазначив, що якщо Україна змириться із тимчасовою втратою територій, російські війська стануть ближчими до Німеччини і Саксонії зокрема.

"До речі, Путіну добре відомий цей регіон за часи його служби під Дрезденом. Поступки територіями неодмінно призведуть до більшої агресії Росії, яка безсумнівно вийде за межі України. Мир в Європі лежить через поразку Москви. Закликаємо німецького політика подивитися правді в очі: спочатку пані канцлер Ангела Меркель, а згодом із канцлер Олаф Шольц докладали величезних політичних зусиль, аби переконати Путіна зупинити війну. Це не допомогло. Як і не допоможуть будь-які інші поступки. Його мета – знищення України та дестабілізація всієї Європі. Єдиним "розворотом" у політиці Німеччини щодо Росії може стати іще більша підтримка України. І ми дуже вдячні, що німецький федеральний уряд поділяє цей підхід", - прокоментував Ніколенко.

Нагадаємо, голова Міноборони Фінляндії заявив, що не слід очікувати швидкого завершення війни в Україні.

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