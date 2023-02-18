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"Прем’єр підійшов і потис президенту руку": в ОП розповіли про зустріч Зеленського з Орбаном на саміті ЄС

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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"Прем’єр підійшов і потис президенту руку": в ОП розповіли про зустріч Зеленського з Орбаном на саміті ЄС

Фото: Associated Press

Зокрема, політики говорили про євроінтеграційний шлях України.

На саміті лідерів ЄС в Брюсселі 9 лютого президент Володимир Зеленськи мав зустріч з угорським прем’єр-міністром Віктором Орбаном.

Про це в інтерв’ю "Радіо Свобода" сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква.

За його словами, він був присутнім на зустрічі Зеленського з Орбаном. Також там були ще декілька політиків. Втім, хто саме, Жовква не розповів.

"Це, дійсно, була зустріч президента України з прем’єр-міністром Угорщини в колі ще декількох лідерів. І, дійсно, прем’єр-міністр Угорщини першим підійшов до президента України і потис йому руку", - заявив заступник керівника ОП.

Зеленський, зокрема, обговорював з Орбаном євроінтеграційний шлях України. За словами представника ОП, "ми почули конструктив з цього приводу".Також, каже Жовква, прем’єр-міністра Угорщини запросили до України

Нагадаємо, Володимир Зеленський на саміт ЄС зробив спільне фото із лідерами країн-членів Європейського союзу. Втім, його появі були раді не всі. У Мережі з'явилося відео, на якому європейські лідери гучно аплодували українському президенту.  Всі, крім прем'єр-міністра Угорщини. Орбан стояв, опустивши руки. 

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Дата публікації
Перегляди
1248
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