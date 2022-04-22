Прем’єр Польщі проситиме Шольца змінити його думку і надати Україні озброєння

Прем’єр Польщі проситиме Шольца змінити його думку і надати Україні озброєння

Очільник польського уряду Матеуш Моравецький хоче переконати канцлера Німеччини Олафа Шольца змінити його позицію щодо постачання озброєння для України.

Моравецький проситиме Берлін передавати Україні важке озброєння, аби "відновити безпеку".

Про це він заявив під час пресконференії.

Також читайте Знову заблокував постачання важкого озброєння Україні: Шольцу загрожує відставка

За словами Моравецького, наразі "Німеччина дійсно зберігає дуже двозначну позицію". Однак глава польського уряду переконуватиме Щольца у тому, що сьогодні триває "переломний момент в історії Європи, в історії світу".

"Я переконуватиму, що потрібно діяти разом заради свободи, збільшення шансів на відновлення миру, відновлення безпеки", – заявив Моравецький.

За його словами, Україні конче необхідно передати важке озброєння та боєприпаси.

"Треба підкреслювати важливість передачі зброї Україні, оскільки щоб захищатиcя, потрібно мати чим. Тому, важливо передавати боєприпаси, важке озброєння. Відтак, двозначна позиція Німеччини, без сумніву, не допомагає", – наголосив Моравецький.

Прем’єр-міністр Польщі зазначив, що відновлення безпеки означатиме також і "відмову від російської нафти, газу та вугілля".

Нагадаємо, Німеччина заявила, що напряму не постачатиме важке озброєння Україні, однак наразі веде переговори з партнерами в ЄС та НАТО, які можуть віддати нам озброєння радянського виробництва в обмін на нову техніку німецького виробництва.

Читайте також: