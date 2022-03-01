Прем'єр Польщі закликав ЄС відмовитись від закупівель російського вугілля

Він також закликав Європу в найближчі місяці не купувати російські нафту і газ.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз відмовитись від закупівель російського вугілля, ввести на нього ембарго.

Про це голова польського уряду сказав 1 березня під час свого візиту до Брюсселя після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

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Моравецький також заявив, що Європа повинна припинити купувати нафту і газ у Росії в найближчі кілька місяців, оскільки країна використовує ці кошти для фінансування війни, яка ведеться в Україні.

"Ми хочемо зупинити війну, зупинити агресора. (...) Ми можемо це зробити лише за допомогою санкцій", ­– сказав польський прем’єр.

Він оцінив, що ефективність застосованих проти Росії санкцій вже помітна.

"Російська економіка отримала величезний удар, величезні збитки. Але не треба обманювати, та ж економіка (російська – ред.) також щодня живиться від валюти за рахунок продажу вугілля і газу", ­– сказав Моравецький.

Він повідомив, що розмовляв з головою Єврокомісії про те, як зробити Європу незалежною від російського вугілля.

"Я закликав не імпортувати російське вугілля (до Європи ­– ред.), ввести ембарго на російське вугілля. І в найближчі місяці також не купувати нафту і газ (з Росії ­– ред.), тому що це заходи, за допомогою яких Путін може фінансувати військову машину", ­– сказав голова польського уряду.

Тому, як він пояснив, Польща вимагає допомоги Україні, а також санкцій для Росії, щоб "не Путін вирішував долю України, а щоб Україна сама вирішувала свою долю".