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Прем'єр Польщі закликав ЄС відмовитись від закупівель російського вугілля

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Прем'єр Польщі закликав ЄС відмовитись від закупівель російського вугілля

Facebook / Mateusz Morawiecki

Він також закликав Європу в найближчі місяці не купувати російські нафту і газ.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Євросоюз відмовитись від закупівель російського вугілля, ввести на нього ембарго.

Про це голова польського уряду сказав 1 березня під час свого візиту до Брюсселя після зустрічі з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Моравецький також заявив, що Європа повинна припинити купувати нафту і газ у Росії в найближчі кілька місяців, оскільки країна використовує ці кошти для фінансування війни, яка ведеться в Україні.

"Ми хочемо зупинити війну, зупинити агресора. (...) Ми можемо це зробити лише за допомогою санкцій", ­– сказав польський прем’єр.

Він оцінив, що ефективність застосованих проти Росії санкцій вже помітна.

"Російська економіка отримала величезний удар, величезні збитки. Але не треба обманювати, та ж економіка (російська – ред.) також щодня живиться від валюти за рахунок продажу вугілля і газу", ­– сказав Моравецький.

Він повідомив, що розмовляв з головою Єврокомісії про те, як зробити Європу незалежною від російського вугілля. 

"Я закликав не імпортувати російське вугілля (до Європи ­– ред.), ввести ембарго на російське вугілля. І в найближчі місяці також не купувати нафту і газ (з Росії ­– ред.), тому що це заходи, за допомогою яких Путін може фінансувати військову машину", ­– сказав голова польського уряду.

Тому, як він пояснив, Польща вимагає допомоги Україні, а також санкцій для Росії, щоб "не Путін вирішував долю України, а щоб Україна сама вирішувала свою долю".

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 6:00 28 лютого військам країни-загарбниці Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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