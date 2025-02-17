Премʼєр Польщі застеріг країни Заходу від нової "Мюнхенської угоди"

Він заявив, що може розглядати дане питання як історик.

Премʼєр-міністр Польщі Дональд Туск застеріг західні країни від потурання агресору, згадавши про Мюнхенську угоду 1938 року, підписану з Гітлером.

Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі X.

Він заявив, що наразі перебуває у Мюнхені і може розглядати дане питання як історик.

"Як туристу, мені це місце дуже подобається. Хороші люди, чудове пиво, прекрасна Пінакотека. Як історик і політик, єдине, що я можу сьогодні сказати: МЮНХЕН. НІКОЛИ ЗНОВУ",- написав Туск.

Крім того, голова уряду Польщі нагадав слова президента України Володимира Зеленського який в суботу сказав, що "Брюссель може декого розчаровувати, але якщо не буде Брюсселя, то прийде Москва".

"Український Президент це розуміє, а PiS («Право і Справедливість») і «Конфедерація» - ні. Або, що гірше (це дуже правдоподібно), дуже добре розуміють", - написав Туск.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав можливим закінчення війни 2025 року.

Ми раніше інформували, що президент США Дональд Трамп, ймовірно, проведе зустріч з диктатором Путіним у Саудівській Аравії до кінця місяця.

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