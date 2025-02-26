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Прем'єр Румунії висловив позицію щодо можливої відправлення своєї армії до України

Прем'єр Румунії висловив позицію щодо можливої відправлення своєї армії до України

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку

Країна інвестуватиме в оборонну промисловість та військову інфраструктуру України, але без військ.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що не підтримує ідею відправки румунських військових в Україну. За його словами, це питання навіть не обговорюється в уряді, і країна продовжить підтримувати Україну іншими способами.

Про це він повідомив телеканалу Digi24.

Чолаку зробив свою заяву на тлі політичних консультацій, які відбулися в президентському палаці під головуванням виконувача обов’язків президента Іліє Боложана. Головною метою зустрічі було узгодження позиції Румунії перед позачерговим засіданням Європейської Ради 6 березня в Брюсселі.

"Ні – відправці румунських військ в Україну; Так – додатковим асигнуванням на оборону, але тільки у вигляді інвестицій в національну збройову промисловість і для підвищення військової мобільності (модернізація залізничної, дорожньої та портової інфраструктури, яка може бути використана в умовах подвійного режиму); Виключення витрат на оборону з розрахунку дефіциту бюджету", – сказав він.

Нагадаємо, що ультраправий кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску, відомий своїми проросійськими заявами, сказав, що у разі обрання заборонить експорт українського зерна через Румунію і подальшу військовоу допомогу Києву.

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