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Прем'єр Румунії запевняє, що Росія не атакуватиме його країну

Прем'єр Румунії запевняє, що Росія не атакуватиме його країну

Марчел Чолаку / Фото: Associated Press

Марчел Чолаку вважає, що Росія не буде атакувати Румунію.

Прем'єр-міністр Румунії Марчел Чолаку заявив, що Росія не здійснювала жодних навмисних атак на його країну і не робитиме цього в майбутньому.   

Про це пише Euractiv.

"Російська Федерація  не розпочинала жодної навмисної агресії проти Румунії, і я з впевненістю стверджую, що не буде, оскільки для цього немає підстав", - запевнив Чолаку.

Заява очільника уряду Румунії прозвучала після того, як жителі прикордонної з Україною Тулчі у ніч проти проти 10 лютого отримали три попередження про ймовірність появи літальних об'єктів. Їм було рекомендовано вжити необхідних заходів захисту і за необхідності сховатися.

Як повідомляє інспекція з надзвичайних ситуацій Delta, це перший випадок такого попередження на території Румунії цього року.

При цьому Марчел Чолаку наголосив на важливості поширення попереджень про небезпеку, щоб громадяни були в курсі подій.

"Це форма поваги, яку держава повинна виявляти до свого населення, забезпечуючи його інформування, незважаючи на будь-які незручності, які це може заподіяти", - сказав прем'єр.

Міністерство оборони Румунії підтвердило, що система радіолокаційного спостереження армії не зафіксувала "жодних несанкціонованих вторгнень" до повітряного простору країни, і не було повідомлень про випадкові падіння уламків безпілотників.

Нагадаємо, у ніч проти 10 лютого Румунія підіймала винищувачі F-16 через атаку дронів на Одещину.

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