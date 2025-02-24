Прем’єр Швеції: вступ України до ЄС є нагальною потребою

У ЄС висловили підтримку вступу України, відзначивши швидкість і ефективність реформ, які проводяться попри війну.

Прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що членство України в Європейському Союзі є необхідністю, а не просто довгостроковою перспективою.

Про це вона заявила під час пресконференції у Києві.

"Вступ України до ЄС є терміновою потребою. Тож я не проти, якби була конкретна дата", – наголосив Крістерссон.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн також висловила підтримку вступу України, відзначивши швидкість і ефективність реформ, які проводяться попри війну.

"Зараз я бачу дуже багато процесів вступу до ЄС. І я надзвичайно вражена, з якою швидкістю Україна проводить реформи та робить усі необхідні кроки. Це складні кроки. Поки ви боретесь у цій війні за виживання, дуже вражає, що ви робите. Це приклад найвищої якості та результативності", – заявила фон дер Ляєн.

Також Урсула фон дер Ляєн заявила, що запроваджені санкції мають значний вплив на економіку Росії, викликаючи високу інфляцію, зростання відсоткових ставок і відтік компаній із країни. Вона наголосила, що ці заходи є частиною стратегії Заходу, яка передбачає досягнення миру через силу.