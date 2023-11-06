Прем'єр Словаччини Фіцо пообіцяв, що не перешкоджатиме продажу зброї Україні

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який відмовився від державної військової допомоги Україні, обіцяє не перешкоджати словацьким компаніям виробляти і постачати зброю своїм клієнтам, зокрема й Україні.

Прем'єр Словаччини Роберт Фіцо тривалий час виступав проти військової допомоги Україні. Однак із його заяви на саміті ЄС випливає, що це несхвалення стосується лише можливих поставок зброї та боєприпасів зі складів безпосередньо словацької армії.

Про це повідомляє Pravda.sk.

"Якщо компанія хоче виробляти зброю і поставляти її кудись, звичайно, ніхто не буде цьому перешкоджати", – сказав Фіцо.

Прем'єр Словаччини також пообіцяв "зробити все можливе, щоб допомогти Україні в гуманітарному плані".

"Я припускаю, що однією з таких речей може бути розмінування. Існує величезна кількість замінованих територій і боєприпасів, що не вибухнули", – додав Фіцо.

Він також заявив про можливість надати Україні медичну допомогу або допомогу з ремонтом цивільних об'єктів.

Нагадаємо, новий-старий прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо перед недавніми парламентськими виборами попередив, що в разі перемоги своєї партії не відправить “жодного патрона” для допомоги Україні. Видання Politico припускає, що існує особиста причина негативного ставлення очільника словацького уряду до України.

Згодом, після призначенння, Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні, як і казав під час виборчої кампанії.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.