Премʼєр Словенії пояснив, чим загрожує перемога РФ у війні

Також він закликав до реформи Радбезу ООН.

Якщо міжнародна спільнота закриватиме очі на російську агресію проти України, то гібридні війни розпочнуться по всьому світу.

Таку думку висловив прем'єр-міністр Словенії Роберт Голоб у своєму виступі під час Генеральної Асамблеї ООН, повідомляє Укрінформ.

"Те, що ми спостерігаємо в Україні, – це агресія сильнішого і могутнішого сусіда проти меншого і слабшого. Це, безумовно, є кричущим порушенням Статуту ООН. Якщо дозволимо цій агресії пройти, то ми відкриємо двері для багатьох подібних воєн по всьому світу", - сказав він.

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Крім того, Голоб заявив про необхідність проведення реформи Радбезу ООН, робота якого фактично заблокована, оскільки окремі члені зловживають правом вето та ставлять свої інтереси вище світових.

"Нам терміново потрібна Рада, яка є справжнім представництвом міжнародної спільноти. Рада, яка відповідає сучасному світу. Ми повинні забезпечити справедливий розподіл місць. Рада потребує сильніших голосів регіонів, які були недостатньо представлені, таких як Африканський континент. Реформа складу Ради повинна супроводжуватися реформою права вето", - заявив Голоб.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський розповів, як обійти вето Росії в Радбезі ООН.

Крім того, ми раніше інформували, що Генасамблея ООН ухвалила "Пакт про майбутнє": що він передбачає.

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