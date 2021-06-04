Прем'єр Угорщини хоче зустрітися із Зеленським, але наполягає, що рішення за Україною

Чиновник зауважив, що Україна є дуже важливим сусідом Угорщини.
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан готовий зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Водночас рішення - за українською стороною.
Про це повідомив голова адміністрації прем'єр-міністра Угорщини Гергей Гуйяш в інтерв'ю Varosh.
"Україна – дуже важливий сусід Угорщини. Тому ми готові зустрітися. Рішення за Україною", - заявив Гуяш.
За його словами, жодних додаткових умов цієї зустрічі немає.
"Немає додаткових умов для цієї зустрічі. Прем’єр-міністр Угорщини готовий зустрітися з Володимиром Зеленським" - заявив Гуйяш.
Нагадаємо, у вересні 2020 року очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявляв, що зустріч Віктора Орбана та Володимира Зеленського можлива в разі досягнення результатів у переговорах двосторонніх комісій з низки питань. За його словами, до цієї зустрічі треба ставитися серйозно, щоб вона не була беззмістовною.
У зв'язку з великою кількістю вето з боку Угорщини Європейський Союз може почати видавати заяви від імені 26 країн-учасниць, а не 27, розповів пресі дипломат ЄС. Зауваження випливає із низки вето Угорщини на рівні ЄС з питань зовнішніх справ.