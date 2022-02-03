Прем'єр Угорщини зустрічався з Путіним: генсек НАТО поговорив з Орбаном

Свій візит до РФ Орбан назвав "місією миру".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг поговорив з прем'єр-міністром Венгриі Віктором Орбаном після того, як він зустрічався у Москві з російським президентом Влодимиром Путіним.

Про це генсек написав у своєму Twitter у четвер, 3 лютого.

"Добре знову поговорити з прем’єр-міністром Венгрии Віктором Орбаном про кризу, викликану нарощуванням військової потужності Росії в Україні та навколо неї. Північна Америка і Європа зберігають єдність в НАТО. Всі союзники згодні з важливістю діалогу, сильного стримування і оборони", - написав Столтенберг.

До слова, 2 лютого Орбан прибув з візитом до Росії. Свій приїзд він назвав "місією миру". Крім того, він заявив про намір домогтися збільшення обсягу постачання російського газу до Угорщини.

Як повідомлялося, США та європейські партнери з НАТО передислоковують свої війська на східний фланг Альянсу, щоб послати сигнал російському президенту Володимиру Путіну про свою солідарність і готовність до рішучої відповіді. Зокрема, у Польщі посилення свого кордону привітали, назвали це жестом солідарності і чітким сигналом для Росії.

США та європейські партнери по НАТО передислоковують свої війська на східний фланг | Новини світу

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