Прем'єр Єгипту зробив заяву про переселення палестинців до Синайської пустелі

Єгипет прагне захистити свою землю та суверенітет за будь-яку ціну, відкинувши заклики Ізраїлю щодо переселення палестинців із Сектора Гази до Синайської пустелі.

Про це заявив прем'єр-міністр Єгипту Мостафа Мадбулі, повідомив Middle East Monitor.

Він наголосив, що уряд Єгипту ніколи не погодиться взяти жителів Сектора Гази до країни.

"Ми готові пожертвувати мільйонами життів, щоб захистити нашу територію від будь-яких посягань", - сказав Мадбулі.

За словами прем'єра Єгипту, Каїр ніколи не дозволить іншій країні нав'язувати проблеми або "за наш рахунок вирішували регіональні проблеми". Крім того, він заявив, що рішення про створення двох держав є комплексним рішенням, яке може гарантувати мир у регіоні.

Політик каже, що Єгипет планує найближчими роками розширити плани розвитку Синайського півострова, вклавши у проєкт мільярди єгипетських фунтів, "щоб ніхто не подумав, що Єгипет відмовиться від Синаю".

Тим часом командувач Другої єгипетської армії генерал Мухаммад Рабії заявив, що армія перебуває у готовності.

"Наші збройні сили готові до виконання будь-яких завдань, спрямованих на підтримання територіальної цілісності на північно-східному напрямку", - заявив він.

Варто зауважити, що так Мостафа Мадбулі прокоментував документ-пропозицію Ізраїлю переселити жителів Сектора Гази на Синай після повалення ХАМАСу в анклаві. За документом, Тель-Авів працюватиме над евакуацією цивільного населення спочатку до наметових містечок, а потім - до міста, створеного на Північному Синаї. Ініціатива, опублікована 13 жовтня, передбачає створення "стерильної" буферної зони шириною в кілька кілометрів неподалік Єгипту та заборону повернення мешканців до ізраїльського кордону.

Тим часом єгипетська армія розмістила танки, бронемашини та "десятки транспортних засобів" біля контрольно-пропускного пункту "Рафах" на кордоні із Сектором Гази.

Нагадаємо, 1 листопада із Сектора Гази виїхали перші іноземці через КПП "Рафах". Це сталося після того, як 1 листопада поранених евакуювали на машинах швидкої допомоги через кордон.

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