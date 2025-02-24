Прем’єрка Данії зробила заяву про небезпечний мир в Україні

Коментуючи зусилля Трампа щодо припинення війни в Україні, Фредеріксен заявила, що не довіряє Путіну та його намірам.

Є сумніви в тому, що президент Росії Володимир Путін хоче миру в Україні. І мирне рішення для України насправді може бути небезпечнішим, ніж війна.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, повідомляє DR.

Фредеріксен зазначила, що на сьогодні влада США створює "дуже велику невизначеність" щодо війни в Україні, НАТО і Європи.

"Я не відчуваю такої впевненості щодо американців, як у минулому… Але я думаю, що всі здивовані швидкістю, з якою була створена невизначеність з американського боку, і ми повинні реагувати на це", – сказала прем’єрка Данії.

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Коментуючи зусилля США та президента Дональда Трампа щодо припинення війни в Україні, Фредеріксен заявила, що не довіряє Путіну та його намірам. Політикиня не вважає, що "він хоче миру в Україні".

"Я розумію, що багато хто думає, що мирне рішення або припинення вогню звучить як гарна ідея, але ми ризикуємо, що мир в Україні насправді (може бути – ред.) більш небезпечний, ніж війна, яка відбувається зараз", – акцентувала прем’єрка Данії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що 2025-й повинен стати роком початку реального і надійного миру. Але мир не спрацює без будь-яких гарантів безпеки.