Прем’єрка Естонії Кая Каллас заявила про відставку

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що подасть у відставку. Водночас Партія реформ, партія "Вітчизна" (Isamaa) і Соціал-демократична партія Естонії досягли угоди про формування правлячої коаліції.

Як сказала прем’єрка Естонії, під час переговорів вона сама запропонувала скласти повноваження в разі досягнення угоди про коаліцію.

Про це повідомляє Delfi.

"Я сама внесла цю пропозицію, тому що, якби я просто призначала нових міністрів, було б багато галасу та невдоволення", – сказала Каллас.

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Вона додала, що разом з партнерами по коаліції хоче якнайшвидше сформувати новий уряд. Проте наразі буде складно скликати парламент, адже вже почалися літні канікули.

Як заявили представники трьох партій, метою нової коаліції є підвищення безпеки Естонії, надання людям почуття впевненості в завтрашньому дні на тлі загального зростання цін, а також перехід на естономовну освіту.

Зауважимо, понад місяць тому Каллас запропонувала президентові Естонії Алару Карісу відкликати усіх сімох міністрів від Центристської партії. Прем’єрка також ініціювала тоді перемовини про нову коаліцію. За словамиКаллас, "останньою краплею" стало те, що коаліційні партнери не підтримали у парламенті заздалегідь погоджений проєкт про переведення початкової освіти на естонську мову.

Нагадаємо, раніше Каллас заявла, що Естонія буде "стерта з мапи" у разі нападу Росії, якщо діятиме чинна стратегія НАТО.

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