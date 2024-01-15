Премʼєрка Естонії пояснила, що необхідне Україні для перемоги над агресором

Країни Заходу повинні надати українцям всю необхідну зброю, щоб вона могла результативно відбивати російську агресію.

Таку думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас в інтервʼю виданню The Kyiv Independent.

Вона заявила, що надання західної зброї це єдина можливість для України дати відсіч агресору.

Премʼєрка нагадала, що Естонія вирішила надавати щорічну допомогу Україні обсягом 0,25% свого ВВП протягом наступних чотирьох років, а також закликала інших союзників зробити те саме.

"Сукупні оборонні бюджети коаліції Рамштайну набагато більші за надто роздутий російський бюджет. Щомісяця Росія витрачає на війну близько 5,3 млрд євро. Однак якщо взяти сукупні бюджети і ці 0,25% ВВП усіх країн коаліції Рамштайну, то це буде 120 мільярдів. Така допомога, безумовно, переломила б ситуацію на користь України. Партнери і союзники мають надати Києву усе військове обладнання, що мають", - сказала прем'єрка Естонії.

Крім того, на думку Каллас відсутність в України далекобійної зброї дає агресору перевагу у військових можливостях.

"Щоб змінити ситуацію, ви (Україна) повинні мати далекобійну зброю, щоб і з російської сторони був розрахунок, що росіяни також можуть завдати нам шкоди. Якщо вони думають, що можуть тільки виграти, то, звичайно, вони не відчувають загрози і просто продовжують бити по Україні", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що колишній верховний головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі Філіп Брідлав розкритикував обсяги та характер допомоги, яку країни Заходу надають Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що ексочільник підрозділу з хімічної зброї армії Великої Британії Геміш де Бреттон-Гордон зазначив, що якщо Захід не озброїть Україну, за кілька років спалахне війна Росії з НАТО.

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