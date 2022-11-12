Прем'єрка Естонії: "Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода"

Прем'єрка Естонії Кая Каллас відреагувала на звільнення Херсонщини від російських окупантів.

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас привітала мешканців Херсонщини зі вільненням від російських окупантів.

Про це вона написала у своєму Twitter.

"Я зворушена до сліз, коли бачу, як до Херсона повертається свобода, як українці обіймають своїх солдатів, як піднімаються синьо-жовті прапори", - написала Каллас.

Прем'єка наголосила, що естонці спостерігають за хоробрістю українців з гордістю та глибоким почуттям солідарності та підтримки.

I am moved to tears to witness freedom returning to #Kherson, Ukrainians hugging their soldiers, and blue and yellow flags raised.



Estonians are watching your bravery with pride and a deep feeling of solidarity and support. @Denys_Shmyhal @ZelenskyyUa #SlavaUkraini — Kaja Kallas (@kajakallas) November 12, 2022

Нагадаємо, пані посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен відреагувала на звільнення правобережної частини Херсонщини і заявила, що вже збирається у відпустку до Херсона наступного року.

Своєю чергою, радник президента США Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що відхід армії РФ з Херсона є надзвичайною перемогою для України.

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