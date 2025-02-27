Прем'єрка Італії назвала найефективнішу гарантію безпеки для України

Гарантії безпеки для України потрібно реалізовувати у контексті НАТО.

Про це заявила премʼєр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, пише Ansa.

"Гарантії безпеки повинні бути реалізовані в контексті Атлантичного альянсу, оскільки це найкраща структура для гарантування миру, який не є ані крихким, ані тимчасовим, і який саме запобігає ризику того, що Європа може невдовзі знову скотитись у драму війни", - зазначила вона.

З її слів, тривалого і справедливого миру можна досягти лише за умови надання Києву адекватних гарантій безпеки, щоб те, що ми бачили протягом останніх трьох років, не повторилося.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив, що "не збирається давати надто багато гарантій безпеки Україні".

"Я не збираюся давати гарантії безпеки, які виходять за рамки... Ми попросимо Європу зробити це... Але ми зробимо все можливе, щоб все минуло добре", - повідомив президент США.

Днями президент Володимир Зеленський заявив, що мир в Україні неможливий без гарантій безпеки, які включають членство у ЄС та фінансування армії.

У кулуарах Мюнхенської безпекової конференції Зеленський заявляв, що Україні буде "дуже, дуже, дуже важко вижити без військової підтримки США, як зараз, коли вона намагається відбити вторгнення РФ, так і в майбутньому після закінчення війни".

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