Прем'єрка Італії образилась, бо Зеленського запросили до Парижа: Макрон відреагував

Прем'єрка Італії Джорджія Мелоні образилась, що її не запросили на зустріч із Володимиром Зеленським у Парижі. На це Макрон заявив, що лідери Франції та Німеччини "вісім років відігравали особливу роль" в Україні.

Про це пише agenziavista.it.

Мелоні у коментарі журналістам заявила, що "запрошення Макрона Зеленському було невчасним і може зашкодити справі".

"Я вважаю, що наша сила - в спільності і єдності... але бувають випадки, коли перевага внутрішній громадській думці може завдати шкоди справі, і мені здається, що це один з таких випадків", - сказала прем'єрка, наголосивши, що Італія і надалі підтримуватиме Україну.

Еммануель Макрон наголосив, що Німеччина та Франція були залучені до переговорів у "нормандському форматі" та краще орієнтуються в ситуації в Україні.

"Я не маю жодних коментарів щодо заяв прем'єр-міністра Джорджії Мелоні, я хотів прийняти президента Зеленського з канцлером Шольцем, я думаю, що ми виконали свою роль. Німеччина і Франція, як ви знаєте, відігравали особливу роль протягом восьми років у питанні ситуації в Україні, тому що ми також вели цей процес разом, я думаю, що це також залежить від Зеленського, який формат він хоче для дипломатичних переговорів", - сказав Макрон.

Згодом італійські ЗМІ повідомили, що Володимир Зеленський поговорив із Джорджією Мелоні 9 лютого під час саміту в Брюсселі.

Нагадаємо, президент України 9 лютого взяв участь у саміті ЄС в Брюсселі. Він звернувся із промовою до президентів та голів урядів країн Євросоюзу. Український лідер подякував за підтримку України та прагнень українців жити вільно і в об’єднаній Європі.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив, що його країна не буде передавати Україні танки, аргументуючи це тим, що "вони не воюють із РФ". Окрім цього, італійський дипломат наполягає на переговорах очільника Кремля Володимира Путіна та українського лідера Володимира Зеленського.

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