Прем'єрка Латвії жорстко висловилася на адресу РФ та Білорусі

Очільниця Латвійського уряду Евіка Сіліня заявила, що заяви, мовляв, "ми в безпеці і східний кордон зміцнюється" мають прямо протилежний ефект – відчуття незахищеності у частини суспільства.

Про це пише LSM.

"Ми живемо поруч із сусідом, який, можна сказати, як алкоголік чи наркоман, дії якого ми не можемо передбачити. Ми маємо усвідомлювати, що ми живемо поруч з Росією, Білоруссю. Росія розв'язала війну в Україні, а ми ми діємо за чітким сценарієм. Ми побудували сухопутний кордон з Білоруссю, зараз будуємо кордон з Росією. Ми зміцнюємо військовий потенціал нашого кордону. Ми діємо за чітким планом", - сказала вона.

Прем'єрка визнала, що люди іноді живуть "у своїх бульбашках і своїх реаліях", тому закликала Національні Збройні Сили (НБС) також інформувати регіональну пресу Латвії про те, які роботи будуть проводитися на східному кордоні країни, "щоб заспокоїти незнання громадян, адже не всі читають соцмережі чи новини".

"Ми зміцнюємося, щоб наша обороноздатність була єдиною по всій Балтії. І ці візуальні зміни насправді вже помітні і будуть помітні ще більше протягом цього року", - сказала Сіліня.

За її словами, заява НБС про те, що наразі немає приводів для занепокоєння, є реакцією на пропаганду з боку Росії, яка лякає країни Балтії та НАТО.

"Путін щороку виступає з промовою перед так званими "виборами" і намагається тероризувати навколишні країни", - наголосила Сіліня.

Прем'єрка Латвії підкреслила, що в Латвії відновлено обов'язкову військову службу, збільшено фінансування оборони, тому "у нас немає причин звинувачувати себе в тому, що ми робимо недостатньо" для зміцнення нашої безпеки та оборони.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Латвія розглядає можливість замінувати можливі шляхи проникнення диверсантів чи військ противника на кордоні з Білоруссю та Росією, адже латвійські прикордонники епізодично зустрічають на кордоні громадян Росії чи Білорусі, яких за ознаками можна віднести до "військових осіб, учасників бойових дій".

Читайте також: