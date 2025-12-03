Премовини Путіна й Віткоффа: що стоїть за фальшивими сигналами Кремля про «мир»

Переговори у Москві / © Getty Images

Будь-який мир з Росією Україні коштує дорожче, ніж війна. Переговори, які відбулись в Москві, — безрезультатні.

Таку думку в етері КИЇВ24 висловив Володимир Омелян політик, дипломат.

«Для чого було вчинено ажіотаж, що ми буцімто за пів кроку до якогось миру? Може, це переключення фокуса суспільної уваги з одних речей на інші. Або якась інша причина», — сказав він.

Те, що на переговорах вдруге зявився Кушнер, — його вважають фінальним переговорником від Трампа, який з’являється у момент наближається досягнення угоди — нічого не означає. За словами політика, ключове, чого досяг Путін, він знову відтягнув фінальну розмову з Трампом.

«Сподіваючись, що зараз всі підуть на Різдво на Заході, будуть якісь свої клопоти, він зможе захопити ще шматок України, ще вбити певну кількість українців. Він цієї мети досяг», — акцентував Омелян.

Омелян вважає, що українська влада має перейматися нині грошима для держави, для армії. Для того, щоб ЗСУ були максимально технологічно забезпечені. Аби на фронті воювали роботи, а не люди.

«Інші речі — абстракті моменти, які не мають жодного предметного стосунку до життя. Путін, Кремль, налаштований воювати. Росіяни його в цьому намірі підтримують. Тому війна буде тривати. На превеликий жаль», — завершив політолог.

Раніше у Кремлі прокоментували позицію диктатора щодо мирного плану. Там стверджують, що формулювання про те, що Володимир Путін відхилив мирний план США, неправильне. Росіяни також закликають американців не поширювати деталі переговорів.

«Чим у більшій тиші проходитимуть переговори зі США, тим більш продуктивними вони будуть», — нахабно заявив Пєсков.