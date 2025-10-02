Прем’єр Албанії висміяв Трампа за заяву про завершення "війни" з Азербайджаном (відео)

Еді Рама, Емманюель Макрон та Ільхам Алієв / © Getty Images

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама висміяв президента США Дональда Трампа за його заяву, в якій американський лідер сказав, що завершив «війну» між начебто Албанією та Азербайджаном.

Про це свідчить відповідне відео, яке поширюється в Мережі.

Рама поглузував зі слів Трампа під час вітання із президентом Франції Емманюелем Макроном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

«Вам слід вибачитися перед нами. Ви не привітали нас із мирною угодою, яку президент Трамп уклав між Албанією та Азербайджаном. І він доклав до цього дуже багато зусиль. Дійсно дуже багато», — жартома заявив очільник албанського уряду.

Це насмішило співрозмовників Рами, а Макрон навіть поплескав політика по обличчю.

Нагадаємо, у серпні в Білому домі у присутності Трампа президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян підписали мирну угоду, яка передбачає створення транзитного коридору.

У вересні під час пресконференції в Лондоні Трамп переплутав Вірменію з Албанією, сказавши, що завершив війну між Албанією та Азербайджаном.