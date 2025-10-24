Прем’єр Британії назвав причину, чому війна в Україні досі триває

Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив у Лондоні, що всі західні країни єдині в позиції щодо війни, а Володимир Путін — єдина людина, яка не дає настати миру в Україні.

Про це пише Sky News.

«Ваша безпека — це наша безпека», — звернувся Стармер до президента Зеленського та українського народу, підкреслюючи непорушність підтримки.

Він заявив, що сьогоднішня коаліція єдина не лише навколо України, але й «єдина з президентом США Дональдом Трампом у заклику до негайного припинення бойових дій та початку переговорів з нинішньої лінії зіткнення». Кір Стармер спростував будь-які припущення про бажання Кремля до мирного діалогу. Він згадав про готовність Києва до переговорів, про яку Володимир Зеленський говорив «місяцями».

«Путін — єдина людина, яка не хоче зупинити цю війну», — категорично заявив британський прем’єр, додавши, що російський лідер «продовжує зволікати та тягнути час».

На підтвердження цих слів, Стармер навів як доказ «абсурдні вимоги щодо української землі, яку він не міг і не захопив силою». Це демонструє повну несерйозність Кремля щодо будь-якого справедливого врегулювання.

План дій на рік: Тиск, Активи, Зброя

Коаліція вийшла із саміту з чітким стратегічним планом, спрямованим на посилення тиску на агресора та зміцнення оборони України:

Енергетична блокада. Активні дії щодо повного виведення російської нафти та газу зі світового ринку. Стармер схвально відгукнувся про рішучість США у запровадженні санкцій проти великих російських енергокомпаній, закликаючи інших партнерів «підтримувати цей тиск». Заморожені активи. Продовження роботи над конфіскацією суверенних російських активів з метою спрямування мільярдів доларів на фінансування оборонних потреб України. Посилення оборони. Пріоритетне зміцнення протиповітряної оборони України для захисту цивільного населення та критичної енергетичної інфраструктури від російських ударів. Далекобійна перевага. Підтримка військового тиску на Путіна шляхом подальшого надання Україні далекобійних засобів ураження.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський під час засідання Європейської ради закликав лідерів країн Європейського Союзу підтримати Україну в наданні їй далекобійної зброї, систем ППО, а також ухвалити рішення щодо використання заморожених російських активів.

Велика Британія оголосила про суттєве розширення програми військової підтримки України. Як заявив Прем’єр-міністр Кір Стармер, Лондон передасть Києву 5000 нових ракет багатоцільового призначення.

Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив намір Парижа продовжувати нарощувати військову підтримку України та посилювати санкційний тиск на Росію. Макрон пообіцяв Україні далекобійні можливості, дрони та літаки Mirage.