Прем’єр Британії Стармер оголосив про свою відставку

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер 22 червня анонсував свою відставку з посади.

Про це політик заявив 22 червня під час спілкування з журналістами, повідомляють BBC та The Guardian.

Стармер наголосив, що за два роки роботи уряду йому вдалося відновити довіру до економічного та оборонного секторів. Водночас британський прем’єр із повагою відреагував на позицію своїх однопартійців щодо запитання, чи залишається він найкращим кандидатом для керівництва партією на наступних загальних виборах.

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«Я піду у відставку з посади лідера Лейбористської партії», — сказав Стармер.

Він також повідомив, що зранку провів розмову з королем Британії Чарльзом III, під час якої поінформував його про своє рішення.

Стармер зазначив, що «з гідністю» приймає той факт, що більше не є найкращою кандидатурою для керівництва Лейбористською партією на майбутніх виборах.

«Зараз моя партія ставить питання: чи є я найкращим кандидатом, щоб очолити нас на наступних загальних виборах. Я почув відповідь нашої парламентської фракції на це питання і з гідністю приймаю цю відповідь», — сказав він.

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Окрім того, підбиваючи підсумки дворічної роботи свого уряду, прем’єр-міністр серед ключових досягнень згадав підтримку України у війні проти Росії.

Стармер додав, що продовжить виконувати обов’язки очільника уряду до того моменту, поки лейбористи не оберуть нового лідера.

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