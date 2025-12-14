Премʼєр Британії та голова Єврокомісії обговорили «вирішальний момент» для України

Урсула Урсулою фон дер Ляєн та Кір Стармер / © Associated Press

У Британії та Європейській комісії вважають, що зараз настає вирішальний момент для майбутнього України, оскільки триває робота над мирним планом США, який потенційно може зупинити російську війну проти України.

Про це йдеться у заяві британського уряду за підсумками розмови прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

У повідомленні зазначається, що ключовою темою переговорів стала саме підготовка мирної ініціативи за участі Сполучених Штатів.

«Прем’єр-міністр сьогодні ввечері розмовляв з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Їхня дискусія була зосереджена на поточній роботі над мирним планом під керівництвом США, спрямованим на припинення вбивств в Україні», — йдеться у заяві.

Під час розмови обидві сторони дійшли згоди, що нинішній період є вирішальним для подальшого майбутнього України.

Також наголошується, що Європа залишатиметься поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, аби досягти справедливого та стійкого миру.

Окрім цього, Кір Стармер і Урсула фон дер Ляєн обговорили прогрес у залученні заморожених активів російського режиму для підтримки України.

Також сторони торкнулися заходів допомоги, які були оголошені під час саміту Велика Британія—ЄС у травні.

Раніше повідомлялося, що спецпредставник президента США Стів Віткофф цими вихідними зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським, а також із лідерами провідних європейських країн.

Ми раніше інформували, що Урсула Фон дер Ляєн закликала партнерів із коаліції охочих діяти терміново, зазначивши, що пропозиції Єврокомісії щодо фінансування України вже перебувають на столі.