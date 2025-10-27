Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що перспективи України значно поліпшуються після того, як президент США Дональд Трамп запровадив санкції проти російської нафти.

Про це повідомляє Bloomberg.

Стармер назвав це ознакою того, що багатомісячні дипломатичні зусилля європейських лідерів нарешті приносять плоди, переконуючи Трампа зайняти більш жорстку позицію щодо Кремля.

«Ми перебуваємо в кращій ситуації. Минулого тижня відбулися дійсно важливі події», — заявив Кір Стармер.

«Глибокий вплив» на економіку РФ

Британський прем’єр-міністр підкреслив, що комплексні санкційні заходи, які вжили Велика Британія, США та ЄС протягом кількох днів, справили «глибокий вплив на економіку Росії».

«Головною подією я б назвав наші дії щодо санкцій. Ми запровадили санкції проти всіх великих нафтових компаній, президент Трамп потім запровадив санкції проти двох найбільших нафтових компаній, а ЄС представив свій останній пакет заходів — і все це протягом декількох днів», — пояснив Стармер.

Тиск на Китай та переговори з Трампом

Кір Стармер повідомив, що мав телефонну розмову з Дональдом Трампом, під час якої обговорив необхідність чинити тиск на Китай, щоб Пекін припинив купувати російську нафту. Ця розмова відбулася напередодні запланованої зустрічі Трампа з головою КНР Сі Цзіньпіном.

«Я говорив із ним вчора про його майбутню зустріч із головою Сі, тож я справді вважаю це важливим у цьому відношенні», — сказав прем’єр Британії.

Також Стармер закликав Китай та Індію «припинити купувати російську нафту», попри те, що минулого тижня він був «вражений тим фактом, що Індія і Китай також знизили свою залежність» від РФ.

Ракети та заморожені активи

Прем’єр-міністр також обговорив із Трампом питання постачання Україні ракет великої дальності. Окрім цього, Стармер закликав європейських союзників якнайшвидше вирішити питання використання заморожених активів російського Центробанку. Він наголосив, що поєднання цього кроку із санкціями покаже Володимиру Путіну, що підтримка України «перевищить здатність російської економіки вести війну».

«Російській економіці, безумовно, завдано значної шкоди, і саме тому нам необхідно продовжувати роботу над санкціями», — підсумував Кір Стармер.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін опинився у складному становищі після того, як президент США Дональд Трамп запровадив перші масштабні санкції проти Росії від початку свого нового терміну.

За даними більшості американських розвідувальних агентств, Путін продовжує вірити у свою здатність виграти війну в Україні, але реальна ситуація виглядає інакше.

Раніше Дональд Трамп не виключив нових санкції США проти Росії, заінтригувавши заявою.