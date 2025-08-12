Прем’єр Британії застеріг Трампа: Путіну не можна довіряти

Дональд Трамп та Кір Стармер / © Associated Press

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер застеріг президента США Дональда Трампа про те, що російському диктатору Володимиру Путіну не можна довіряти.

Про це повідомляє The Telegraph.

Відповідаючи на питання, чи вважає Стармер, що Путіну можна довіряти, речник британського прем’єра сказав:

«Ніколи не довіряйте президенту Путіну настільки, наскільки це можливо, але ми, очевидно, підтримуватимемо Україну».

Він додав, що Британія підтримуватиме Трампа та європейські країни, коли розпочнуться переговори з Путіним.

«Але саме тому ми й очолюємо цю роботу над „коаліцією рішучих“, бо будь-яке припинення вогню, як я вже казав, не може бути просто можливістю для президента Путіна піти, переозброїтися, зміцнитися, а потім знову піти», — зазначив речник.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський та європейські лідери проведуть термінову розмову з президентом США.

Ми раніше інформували, що нідерландський аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень (HCSS) Патрік Болдер заявив, що найгіршим сценарієм зустрічі президента США та РФ Дональда Трампа та Путіна для України буде укладення несправедливої угоди.