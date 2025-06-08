Прем’єр Фінляндії розкритикував спроби Трампа послабити санкції проти РФ

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо / © Associated Press

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Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що спроби президента США Дональда Трампа пом’якшити законопроєкт про антиросійські санкції є хибним кроком.

Про це повідомляє видання Yle.

Йдеться про законодавчу ініціативу, запропоновану сенатором-республіканцем Ліндсі Ґремом. Раніше The Wall Street Journal повідомило, що адміністрація Трампа нібито намагається послабити положення цього законопроєкту, який зараз перебуває на розгляді Сенату США.

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«Я сподіваюся, що США (проголосують за нього — ред.) якомога швидше і без змін», — наголосив Орпо під час засідання Національних зборів Коаліційної партії у Гельсінкі.

За словами глави уряду, запропонований пакет санкцій є дуже сильним, і зволікання з його ухваленням лише посилює ризики.

«Ми повинні прийняти рішення зараз. Нам потрібно змусити (російського диктатора Володимира Путіна — ред.) сісти за стіл переговорів», — заявив прем’єр.

Він також додав, що Європейський Союз зі свого боку робить усе можливе, щоб посилити тиск на Кремль.

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Раніше повідомлялося, що Білий дім намагається пом’якшити новий антиросійський законопроєкт у Сенаті.

Ми раніше інформували, що Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти агресорки Росії тільки тоді, «якщо це буде необхідно».