Прем’єр Ірландії зустрів Зеленських у Дубліні
Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зустрів президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську, які прибули до Дубліна з офіційним візитом.
Про це глава ірландського уряду повідомив у соцмережі Х, наголосивши на незмінності ірландської підтримки України.
«Маємо честь вітати Президента @ZelenskyUa та Першу леді @ZelenskaUA в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається непохитною», – написав Мартін.
За даними моніторингового авіаресурсу AirNav, президентський літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise здійснив посадку в міжнародному аеропорту Дублін о 22:47 за місцевим часом (00:47 за Києвом).
Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація відвідає Ірландію 2 грудня, щоб доповісти про результати перемовин зі Сполученими Штатами.