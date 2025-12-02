Прем’єр Ірландії зустрів Зеленських у Дубліні

Мартін та Зеленський / © скриншот з відео

Прем’єр-міністр Ірландії Міхал Мартін зустрів президента України Володимира Зеленського та першу леді Олену Зеленську, які прибули до Дубліна з офіційним візитом.

Про це глава ірландського уряду повідомив у соцмережі Х, наголосивши на незмінності ірландської підтримки України.

«Маємо честь вітати Президента @ZelenskyUa та Першу леді @ZelenskaUA в Ірландії. Наша підтримка народу України, який захищає свою свободу і демократію, залишається непохитною», – написав Мартін.

За даними моніторингового авіаресурсу AirNav, президентський літак Airbus A319 UR-ABA державної авіакомпанії Ukraine Air Enterprise здійснив посадку в міжнародному аеропорту Дублін о 22:47 за місцевим часом (00:47 за Києвом).

Раніше Володимир Зеленський повідомляв, що українська делегація відвідає Ірландію 2 грудня, щоб доповісти про результати перемовин зі Сполученими Штатами.