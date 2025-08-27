Премʼєр Канади: Путін боїться зустрічі із Зеленським

Марк Карні / © Associated Press

Питання можливих мирних переговорів між Україною та Росією залишається в центрі уваги міжнародної спільноти. На думку канадського премʼєра, саме російський диктатор є головною перепоною для їхньої організації.

Як повідомляє Укрінформ, під час пресконференції Марк Карні наголосив, що Кремль постійно висуває нові умови та затягує процес.

“Президент Путін постійно висуває умови та затягує, оскільки боїться цієї зустрічі”, – сказав глава канадського уряду.

За його словами, президент Володимир Зеленський готовий до переговорів без додаткових вимог.

“Він готовий зустрітися на будь-якій нейтральній території. Тобто не очікує візиту Путіна до Києва, але й сам не планує їхати до Москви. Утім, будь-яке місце його влаштовує”, – зазначив Карні.

Зауважимо, що премʼєр Канади Марк Карні не виключає, що його країна відправить війська до України. Це може стати частиною гарантій безпеки.

Також стало відомо, що найближчими днями будуть оголошені гарантії безпеки для України від США та ЄС.

Тим часом і Туреччина повідомила про готовність надати гарантії безпеки, але чи відправить країна своїх військових до України?