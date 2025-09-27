Прем'єр Хорватії назвав Угорщину воєнним спекулянтом і розкритикував Сіярто: що обурило Загреб

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович / © Associated Press

Реклама

Угорщина є воєнним спекулянтом. Будапешт заявляє, що отримує дешевшу нафту та газ з Росії лише тому, що нібито немає альтернативного маршруту.

Про це заявив прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович, повідомляє HRT.

“Спекулянтом можна назвати того, хто зараз отримує дешевшу нафту та газ з Росії. Можу сказати, що це Угорщина, яка, виходячи з наративу про те, що в неї немає альтернативного маршруту, а було доведено, що він у неї є, має можливість мати дешевші джерела енергії з Росії. Наживається Угорщина, а не Хорватія”, - наголосив Пленкович.

Реклама

Очільник хорватського уряду каже, що його країна з нафтовими потужностями та СПГ-терміналом в Омішалі та Адріатичним нафтопроводом є регіональним енергетичним хабом. Раніше Загреб вже заявляв, що готовий забезпечити постачання нафти до Угорщини та Словаччини.

“Наше завдання – зробити свій внесок у енергетичну безпеку ЄС та інших держав-членів”, - заявив Пленкович.

За його словами, потужність судна LNG Croatia була збільшена на 3,1 млрд кубометрів газу на рік до 6,1 млрд на рік. З такими потужностями Хорватія може забезпечити не лише себе, але й задовольняти енергетичні потреби інших країн.

Окрім того, він розкритикував заяви міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, який висловився про те, мовляв, Хорватія наживається на війні.

Реклама

“Навпаки, Хорватія – добрий сусід, чесний сусід і сусід, який хоче поставити свої потужності на функціонування безпеки постачання сусідніх країн у цій енергетичній кризі”, - наголосив він.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що країна продовжить закуповувати російські енергоносії попри заклики США та союзників з НАТО припинити імпорт нафти з РФ. За словами міністра, постачання енергії для Будапешта — це “суто фізичне питання”.

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан також вигадав нову причину, чому Угорщина не може відмовитися від російських енергоносіїв. Зокрема, він заявив, що місяць тому МВФ оприлюднив звіт про угорську економіку. В ньому йдеться про те, що якщо Будапешт відмовиться від російських енергоносіїв, то ВВП країни впав би на чотири відсоткові пункти, що мало б негативні наслідки.