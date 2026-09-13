Прем’єр Корецький закликав українців готуватися до тривалої війни

Сергій Корецький / © Getty Images

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Україна має бути готовою до тривалої війни з Росією та планувати розвиток держави, виходячи з максимально критичного сценарію.

Про це заявив прем’єр Сергій Корецький.

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Прем’єр-міністр наголосив, що навіть у разі припинення вогню Україна не може виключати нової агресії, адже російська загроза нікуди не зникає.

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«Державі та бізнесу потрібно вже зараз закладати основу для довгострокової стійкості», — сказав він.

Зокрема, йдеться про розвиток підземної інфраструктури для логістики, енергетики та інших сфер. За словами Корецького, такі проєкти можуть тривати роками, але відкладати їх не можна.

«Якщо не почнемо сьогодні, то через два роки також нічого не буде», — додав він.

Він наголосив, що після минулої зими зроблено низку важливих висновків. Зокрема, активно готуються децентралізовані системи забезпечення життєдіяльності регіонів, міст і областей — це визначено як ключовий пріоритет.

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Що готує Росія українцям взимку — останні новини

Експерти наголошують, що Володимир Путін, найімовірніше, знову спробує використати зиму як зброю, завдаючи ударів по енергетичній та тепловій інфраструктурі. Експосол США в НАТО Курт Волкер вважає, що «фюрер» буде намагатися максимально посилити тиск на країну.

Водночас, за словами Волкера, нині Україна значно краще підготовлена до відбиття балістичних атак, ніж була торік. Він вважає, що захист енергетики цього опалювального сезону буде ефективнішим, хоча загроза масованих ударів залишається високою.

«Путін на довгостроковому шляху до поразки. Він не може встигати за втратами на полі бою. Україна руйнує потужності з переробки та експорту нафти, що виснажує бюджет Кремля. Путін боротиметься стільки, скільки зможе, не ризикуючи російською державою, але його можливості продовжувати це робити стають обмеженими», — пояснив Волкер.

Генеральна директорка українського виробника дронів «Fire Point» Ірина Терех заявляє, що країна повинна реалістично оцінювати загрозу, з якою доведеться зіткнутися в найближчі місяці. Атаки на енергетичну інфраструктуру можуть стати найскладнішим викликом війни. Особливо — з огляду на гостру нестачу систем протиповітряної оборони.

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Раніше президент Зеленський зробив заяву про два сценарії розвитку війни на зиму. З його слів, йдеться або про мирні переговори з Росією, або про подальшу ескалацією війни. Водночас він наголосив, що українська влада розглядає завершення війни шляхом переговорів як пріоритетний сценарій.

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