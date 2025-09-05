Премʼєр Нідерландів пояснив необхідність збільшення тиску на Росію

Прапор Нідерландів / © Getty Images

Прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що під час зустрічі «Коаліції охочих» у Парижі були ухвалені важливі рішення на підтримку України.

Про це він повідомив у соцмережі Х.

«На сьогоднішній зустрічі „Коаліції охочих“ у Парижі було зроблено подальші важливі кроки. Європейські країни беруть на себе відповідальність за гарантії безпеки, яких потребує Україна, за активної підтримки США. Путін має якнайшвидше сісти за стіл переговорів і продемонструвати готовність працювати над миром. Саме тому ми й надалі посилюватимемо тиск на Росію», — наголосив прем’єр.

За його словами, обговорення продовжили під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у вузькому колі.

«Ми говорили про те, як разом зі США можемо ще більше посилити тиск на Росію. Найважливіше зараз — подальша підтримка сильної української армії. Крім того, процес військового планування вже завершено, і тепер ми чітко знаємо, що можуть зробити європейські країни», — пояснив Схооф.

Він підкреслив, що Нідерланди й надалі залишатимуться активним учасником цих процесів і готові долучитися до системи безпекових гарантій для України.

«Нідерланди завжди брали на себе відповідальність за підтримку України і продовжуватимуть це робити. Наше рішення щодо внеску в систему гарантій безпеки буде ухвалене виважено й у тісній співпраці з Палатою представників», — додав глава уряду.

Раніше повідомлялося, що під час розмови з європейськими лідерами і президентом Володимиром Зеленським Дональд Трамп влаштував суперечку.

Ми раніше інформували, що під час саміту «Коаліції охочих» у Парижі 4 вересня було досягнуто розуміння основи для реальних гарантій безпеки, які почнуть діяти уже зараз, в умовах війни.