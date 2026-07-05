Прем'єр Нідерландів закликав надіслати Путіну "сильний сигнал" із Гааги

Гаага / © Associated Press

Реклама

Прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен наголосив, що лише сильна міжнародна позиція здатна змусити президента РФ Володимира Путіна припинити агресію проти України.

Про це повідомляє Укрінформ.

За його словами, таким сигналом має стати подальше просування створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Очільник нідерландського уряду підкреслив, що відповідальність за розв'язання війни є необхідною умовою для досягнення справедливого миру.

Реклама

Єттен також зазначив, що Гаага як міжнародний центр правосуддя має відігравати ключову роль у притягненні до відповідальності російського керівництва.

Напередодні президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з Робом Єттеном подякував Нідерландам за готовність розмістити у Гаазі повноцінний Спеціальний трибунал щодо злочину агресії РФ проти України. За словами глави держави, це рішення відкриває шлях до притягнення до відповідальності найвищого політичного та військового керівництва Росії саме за злочин агресії.

Нагадаємо, що раніше Путін знову озвучив Трампу неправдиві заяви про фронт: у Кремлі розповіли про телефонну розмову

Новини партнерів