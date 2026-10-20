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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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186
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Прем’єр Норвегії заявив про успіх переговорів з Україною та оголосив про візит Віткоффа до Росії

Спецпосланник США Стів Віткофф вирушить до РФ із пропозиціями, розробленими в Осло за участю Зеленського.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
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«Після Осло — одразу до Санкт-Петербурга»: спецпосланник Трампа везе в РФ мирні пропозиції України та Заходу

«Після Осло — одразу до Санкт-Петербурга»: спецпосланник Трампа везе в РФ мирні пропозиції України та Заходу / © Getty Images

Спецпосланник президента США Стів Віткофф після закінчення переговорів в Осло з президентом України Володимиром Зеленським може здійснити візит до Росії.

Про це повідомив прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере під час пресконференції за підсумками зустрічі в Осло.

Норвезький премʼєр сказав, що Віткофф розповість російській стороні головні ідеї і пропозиції, які обговорювалися на зустрічі в Осло. Також Віткофф обговорить можливість зустрічі на рівні лідерів.

«Американські та європейські команди разом з Україною провели змістовну роботу над ключовими питаннями. Завтра Стів Віткофф вирушить до Санкт-Петербурга, де зустрінеться з російським керівництвом та обміняється думками щодо ідей, висловлених на цій зустрічі, і пропозицій, над якими працювали європейські та американські колеги. Це, можливо, відкриє шлях до зустрічі на рівні лідерів», — заявив Стере.

За словами прем’єра Норвегії, переговори між Сполученими Штатами та Україною в Осло пройшли успішно.

«На технічному рівні ми справді досягли прогресу… Сьогодні ми провели конструктивні переговори після подій останніх тижнів. Ми домовились, що співпраця є вкрай важливою. Тепер нам потрібно докласти великих зусиль, щоб просунути дипломатичний процес у правильному напрямку. Робота триває, але сьогодні ми зробили важливі кроки вперед. Сьогодні був день успіху, а завтра — час покаже», — сказав він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський прибув до Осло на доленосні переговори зі США.

Разом із президентом до Норвегії прибула українська переговорна група.

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