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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Прем’єр подав у відставку: хто тимчасово очолить уряд Румунії

Міністр внутрішніх справ Каталін Предою очолив уряд Румунії після відставки Марселя Чолаку.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Тимчасовий прем'єр-міністр Румунії

Каталін Предою. Фото: Inquam Photos

Тимчасовий президент Румунії Іліє Болоян призначив міністра внутрішніх справ Каталіна Предою тимчасовим прем’єр-міністром після відставки Марселя Чолаку.

Про це повідомило видання DIGI24.

Предою, який також обіймає посаду тимчасового президента Національно-ліберальної партії (ПНЛ), очолить уряд щонайменше на два тижні — до формування нового кабінету.

На відміну від звичайного уряду, тимчасовий кабінет не може впроваджувати нову політику чи ініціювати законопроєкти. Його завдання — підтримувати функціонування державного апарату, видаючи лише необхідні адміністративні акти. Термін його дії обмежений 45 днями.

Нагадаємо, в неділю, 4 травня, в Румунії відбувся «другий» за останні пів року перший тур президентських виборів. Проте результати знову невтішні й навіть шокувальні.

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