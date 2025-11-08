Прем’єр Словаччини виступив проти використання активів РФ на потреби України

Роберт Фіцо / © Associated Press

Словаччина не погодиться на використання заморожених російських активів для фінансування військових витрат України. Таку заяву зробив прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо.

Про це пише Bloomberg.

«Словаччина не братиме участі в жодних юридичних чи фінансових схемах щодо вилучення заморожених активів, якщо ці кошти будуть витрачені на військові витрати в Україні», — заявив Фіцо в інтерв’ю громадському мовнику STVR.

Раніше Фіцо, якого називають прихильником «дружньої до Росії зовнішньої політики», вже погрожував заблокувати санкції проти Росії. Однак зрештою погодився, отримавши додаткові поступки. Однак він категорично відмовився від конфіскації російських активів для фінансування України.

«Ми хочемо припинити війну чи просто її розпалюємо? Ми збираємося надати Україні 140 мільярдів євро, щоб війна продовжувалася. То що це означає? Що війна триватиме щонайменше ще два роки», — заявив Фіцо.

Використання заморожених активів РФ

Видання нагадало, що Європейський Союз розглядає можливість використання заморожених активів російського центрального банку для допомоги Україні. Однак переговори наразі не стали успішними. Їх зупинила позиція Бельгії, де зберігається більша частина активів. У зв’язку з цим Бельгія прагне отримати надійні гарантії того, що ризики, пов’язані із запропонованими позиками на суму 140 мільярдів євро, будуть розділені з іншими країнами.

Що передувало

Нагадаємо, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що питання передавання «заморожених» російських активів Україні має бути вирішене на засіданні Євроради у грудні. Найбільші побоювання щодо взяття на себе відповідальності за передавання активів (близько 185 млрд євро) висловлює Бельгія, де зберігається більшість коштів Центрального банку РФ. Польща намагається переконати Бельгію, пропонуючи механізм спільної загальноєвропейської відповідальності.

Водночас, за даними Reuters, адміністрація Трампа підготувала новий «арсенал» додаткових санкцій проти Росії, які будуть застосовані, якщо війна проти України не припиниться. Ці заходи спрямовані проти банківського сектора та транспортної інфраструктури для експорту нафти. Вашингтон тепер тисне на європейських союзників, щоб ті зробили «наступний великий крок».