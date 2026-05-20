Прем’єр Угорщини Мадяр зробив несподівану заяву про війну в Україні

Петер Мадяр. / © Associated Press

Реклама

Новий прем’єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що сусідня Україна стала жертвою неспровокованого нападу. Важливим є припинення вогню і досягнення довготривалого миру.

Про це угорський політик заявив під час свого візиту до Польщі, повідомляє HVG.

«Україна є жертвою і має повне право захищати свою територіальну цілісність», — заявив Мадяр.

Реклама

З його слів, першим кроком має бути тривале перемир’я, а потім — такий тривалий мир, що гарантується на міжнародному рівні, а не так, як сталося у випадку з Будапештським меморандумом 1994-го.

Прем’єр-міністр також наголосив, що вже розпочалися консультації з Києвом, які стосуються становища угорців на Закарпатті. Окрім того, Мадяр каже, що для Будапешта становище меншин є попередньою умовою для того, щоб країна могла дати згоду на вступ України до ЄС.

Стосунки Угорщини і України — останні новини

Петер Мадяр заявив, що збирається на Закарпаття на початку червня. У місті Берегове він хоче зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. Зокрема, прем’єр наголосив, що бачить можливість «відкрити новий розділ між Україною та Угорщиною» у питанні національних меншин.

Днями стало відомо, що країни розпочали раунд технічних переговорів щодо «захисту» прав угорців на Закарпатті.

Реклама

Зауважимо, угорська міністерка закордонних справ Аніта Орбан заявила, що Угорщина визнає територіальний суверенітет України та підтримує інтеграцію до ЄС. Втім, додала вона, Будапешт виступає за мир, а тому не буде надсилати «до України ані військових, ані зброї».

Дата публікації 17:39, 01.05.26 Кількість переглядів 108 Сибіга прокоментував перебіг перемовин із Угорщиною

Новини партнерів