Прем’єрка Данії попередила про ймовірну нову агресію Росії в Європі

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

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Військові амбіції Росії не обмежуються лише територією України — вона потенційно може розпочати війну і в інших регіонах Європи.

Про це заявила прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен під час пресконференції з головою Європарламенту Робертою Метсолою.

«Я, як ви, ймовірно, знаєте, одна з європейських лідерів, яка, на жаль, вважає, що Росія готова продовжувати війну не тільки в Україні, а й в інших частинах Європи», — наголосила вона.

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За словами Фредеріксен, саме через цю загрозу країни Європейського Союзу мають зосередитися на переозброєнні та посиленні обороноздатності.

Крім того, вона вказала на розбіжності між державами-членами ЄС щодо оборонного бюджету.

«Позиції європейських країн щодо цільового показника витрат на оборону в 5% ВВП розходяться. Тому потрібно проявляти більше гнучкості в обговореннях наступного бюджету», — зазначила прем’єрка Данії.

Раніше повідомлялося, що перед вторгненням Китаю на самоврядний острів Тайвань китайський лідер Сі Цзіньпін звернеться до свого «молодшого партнера», Путіна з пропозицією атакувати країни НАТО в Європі, щоб відволікти Альянс від подій в Тихоокеанському регіоні.

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Ми раніше інформували, що російський диктатор Путін пригрозив Заходу у разі продовження підтримки України.