Прем’єрка Данії зробила важливу заяву про фінансування зброї для України

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен / © Associated Press

Реклама

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен наголосила на важливості того, аби швидко забезпечити реальні можливості НАТО щодо своєї оборони. Вона також акцентувала, що слід продовжувати військову допомогу Україні.

Про це політикиня заявила після саміту країн Бухарестської дев’ятки та нордичних країн у Вільнюсі.

Фредеріксен зазначила, що країнам НАТО недостатньо всього лише узгодити цілі по фінансуванню власної оборони.

Реклама

«Я мушу визнати, що недостатньо всього лише узгодити цілі по фінансуванню. Нам треба забезпечити реальні спроможності і зробити це швидко. Ми повинні впевнитися, що НАТО завжди має повний спектр необхідних спроможностей і захищатися від будь-яких загроз проти наших країн», — висловилась прем’єрка Данії.

Вона також наголосила, що слід продовжувати військову допомогу Україні.

«І в той самий час ми повинні продовжувати нашу міцну та значну підтримку для української боротьби за свободу. Дозвольте мені бути дуже чесною: нам треба передавати те, що потрібно на полі бою. Треба виділяти більше коштів на виробництво зброї напряму в Україні. У нас вже є механізм, який працює», — заявила Фредеріксен.

Вона також виступила за те, аби застосувати сильніші санкції проти Росії, проти її тіньового флоту. Політикиня нагадала, що нещодавно ЄС вніс до санкційного пакета додаткові 200 суден цього флоту.

Реклама

Зауважимо, серед присутніх на саміті країн Бухарестської дев’ятки був і президент України Володимир Зеленський. Там він заявив, що Україна може покрити до 40% своїх потреб у зброї за рахунок внутрішнього виробництва, але для цього необхідне стабільне фінансування.

До слова, своєю чергою заступник міністра оборони Олександр Козенко на безпековому форумі у Сінгапурі заявив, що зараз український ОПК має спроможності для виробництва 10 млн різних дронів на рік. Козенко запросив міжнародні оборонні компанії до співпраці з українським ОПК, а саме до фінансування виробництва, створення спільних підприємств та обміну досвідом.