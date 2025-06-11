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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Політика
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Премʼєрка Данії зробила заяву про мир в Україні та початок нової епохи

Європа вступає у нову епоху небезпеки та невизначеності, де демократія має дати відповідь агресії.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен. / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила із заявою щодо майбутнього миру в Європі, наголосивши, що Росія не зацікавлена в припиненні війни проти України і може знову вдатися до агресії.

Її слова цитує видання Newsweek.

“Це ніби ми переконали себе, що всі хочуть бути такими, як ми, або всі прагнуть миру і хочуть миру. Але це не так. Росія не хоче миру. Вони хочуть війни”, — заявила Фредеріксен.

Вона зазначила, що ситуація в Європі вийшла з фази передбачуваності, і Захід має змінити підхід до захисту демократії.

“Я думаю, що це була епоха. Я думаю, що ми знаходимося на початку нової епохи з більшою невизначеністю, епохи, яка є більш небезпечною, а отже, і більш небезпечною”, — заявила вона.

Попри це, прем’єрка Данії вважає, що демократичний світ не повинен відмовлятися від своїх принципів:

“Демократія має перемогти, і всі країни повинні поважати Статут ООН, тому принципи мають бути однаковими”.

Раніше Метте Фредеріксен заявила, що Росія готується до війни з НАТО. Саме тому треба ухвалити відповідні рішення на саміті в Гаазі.

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