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Премʼєрка Данії зробила заяву про мир в Україні та початок нової епохи
Європа вступає у нову епоху небезпеки та невизначеності, де демократія має дати відповідь агресії.
Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен виступила із заявою щодо майбутнього миру в Європі, наголосивши, що Росія не зацікавлена в припиненні війни проти України і може знову вдатися до агресії.
Її слова цитує видання Newsweek.
“Це ніби ми переконали себе, що всі хочуть бути такими, як ми, або всі прагнуть миру і хочуть миру. Але це не так. Росія не хоче миру. Вони хочуть війни”, — заявила Фредеріксен.
Вона зазначила, що ситуація в Європі вийшла з фази передбачуваності, і Захід має змінити підхід до захисту демократії.
“Я думаю, що це була епоха. Я думаю, що ми знаходимося на початку нової епохи з більшою невизначеністю, епохи, яка є більш небезпечною, а отже, і більш небезпечною”, — заявила вона.
Попри це, прем’єрка Данії вважає, що демократичний світ не повинен відмовлятися від своїх принципів:
“Демократія має перемогти, і всі країни повинні поважати Статут ООН, тому принципи мають бути однаковими”.
Раніше Метте Фредеріксен заявила, що Росія готується до війни з НАТО. Саме тому треба ухвалити відповідні рішення на саміті в Гаазі.