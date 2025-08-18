Дональд Трамп та Джорджа Мелоні / © Associated Press

Прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні прибула до Вашингтона. Перед від’їздом з Риму офіс Мелоні опублікувала заяву, в якій підтвердила важливість продовження тісної співпраці зі США задля припинення конфлікту та досягнення миру, який гарантуватиме суверенітет і безпеку України. Особливу увагу вона приділила гарантіям безпеки для Києва.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Мелоні, під час саміту Трампа та Путіна в Анкориджі президент США особливо відзначив італійську пропозицію, яка «надихнула статтю 5 НАТО».

Суть цієї пропозиції полягає у створенні механізму колективної безпеки, що дозволить Україні отримати підтримку всіх партнерів, включно зі США, у разі повторного нападу.

«Ця зустріч дала промінчик надії на переговори про мир в Україні», — зазначивла Мелоні.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрінеться з Дональдом Трампом 18 серпня у Вашингтоні. До них приєднається низка європейських лідерів: очільника Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем’єр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єрка Італії Джорджа Мелоні, генсек НАТО Марк Рютте та президент Фінляндії Александер Стубб.