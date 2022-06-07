"Пресалкаше РФ": Кислиця висміяв МЗС Росії через "істерику" Захарової (фото)

Лавров скасував переговори у Белграді через закрите небо. Реакцію його речниці Захарової дотепно проілюстрував Кислиця в Мережі.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця висміяв МЗС Росії та його речницю Марію Захарову після того, як Сергію Лаврову довелося скасувати запланований візит до Сербії. Для літака очільника МЗС закрили небо три країни.

Кислиця опублікував у Twitter цитату з "істерикою" Захарової.

"Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що крім вас немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось" - булькотіла Захарова, дивлячись у дзеркало в туалеті урядового ЗОДу після дострокового повернення з Белграду", - написав Кислиця.

Він додав до публікації фото Захарової з чаркою горілки. Користувачі Мережі залишили багато дотепних коментів та посміялися з жарту Кислиці.

Фото: Twitter/Сергій Кислиця

"Дякую, пане Сергію. Пресалкаше РФ в поганому настрої бо, видно, давно не танцювала "Яблучко" і не заливала зєнькі",

"Боже, як же йому хочеться написати "русні - п*зда", як же він себе стримує",

"Та просто пиво Жигулівське (чи як воно там зараз) в росію не постачають, от вона й біситься. Можна зрозуміти",

"Пане Сергію, як стати таким аху*нним , як Ви?", "А Кислиця може бути наступним президентом?" "Пане Сергію, я ваша фанатка", - написали українці в коментарях.

Фото: Twitter/Сергій Кислиця

Фото: Twitter/Сергій Кислиця

Нагадаємо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров скасував візит до Сербії, бо сусідні країни відмовилися пускати його до свого повітряного простору. Сербія - давня союзниця Росії й одна з небагатьох, яка не підтримує проти неї санкції. І на 6-7 червня в Лаврова були заплановані переговори в Белграді.

Однак, сусідні натовські країни: Чорногорія, Болгарія та Північна Македонія - заборонили його літаку перетинати повітряний простір. Тож очільник дип-відомства країни-агресорки був змушений відмовитись від подорожі.

Фото: Twitter/Сергій Кислиця

Фото: Twitter/Сергій Кислиця

Бойкот Лаврову! Сусідні від Сербії країни не пустили його до свого повітряного простору

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