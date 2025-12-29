Зустріч Трампа та Зеленського у Флориді: основні тези пресконференції після переговорів

Зеленський та Трамп

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели спільну пресконференцію за підсумками переговорів у США, де обговорили ключові аспекти мирного плану та гарантій безпеки для України.

Головне, що повідомив Володимир Зеленський:

Дискусії пройшли продуктивно, сторони досягли значного прогресу. 20-пунктовий мирний план погоджено на 90%, а гарантії безпеки від США — на 100%.

Гарантії безпеки залишаються ключовим елементом, а переговори з європейськими лідерами були конструктивними.

Україна дотримується принципу поваги до територій, які контролює, і відзначає відмінності позицій з Росією щодо цих територій.

Зеленський висловив сподівання, що всі положення мирного плану будуть погоджені у січні.

Для ухвалення мирного плану можуть використовуватися референдуми або голосування у парламенті.

Українці матимуть змогу брати участь у референдумах на території України, для участі громадян за кордоном необхідно створити відповідну інфраструктуру у Європі.

Ключові тези Дональда Трампа:

Зустріч була дуже успішною, сторони стали «дуже близькими» до домовленостей.

І Росія, і Україна прагнуть завершення війни, хоча залишаються одна-дві складні проблеми.

Трамп готовий приїхати до України та виступити у парламенті, якщо це допоможе зберегти життя людей і прискорити мир.

Президент США заявив, що продовжить переговори з Володимиром Зеленським завтра.

Питання зони вільної торгівлі на Донбасі поки не вирішене, але сторони наближаються до угоди.

Володимир Путін працює з Україною над відкриттям Запорізької АЕС, станція може запрацювати найближчим часом. Відсутність ударів по станції є пріоритетом.

Робочі групи України та Росії будуть співпрацювати над виконанням домовленостей.

Війна може завершитися за кілька тижнів, однак є ризик, що конфлікт затягнеться, якщо переговори зірвуться.

За словами Трампа, Росія хоче бачити «процвітаючу України», хоча Путін не хоче припинення війни.

